Porto volta a receber voos de Nova Iorque

A United Airlines volta a voar desde Newark até ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. O regresso da ligação foi celebrado no Facebook do aeroporto português.

A terceira maior companhia aérea do mundo voa até ao Porto. Todos os fins-de-semana até outubro terão a ligação entre a segunda maior cidade portuguesa e a cidade que nunca dorme.

“Welcome back, United” é o que se lê no “post” do aeroporto Francisco Sá Carneiro. “Há cidades que vale mesmo a pena visitar. Nova Iorque é uma delas!”, continua o post. Esta é uma rota que, em 2019, movimentou mais de 120 mil passageiros, entre a United e a TAP.

O Aeroporto do Porto tem tido várias novas ligações confirmadas. Para além da ligação aos EUA, a KLM anunciou três ligações diárias entre o norte do país e Amesterdão, durante o verão, e a Flyr garantiu novas ligações na mesma altura do ano entre o Porto e Oslo.

Também a EasyJet assegura mais ligações ao norte do país, com duas frequências semanais a Praga, na República Checa, depois de ter anunciado ligações a Madrid, Porto Santo e Colónia.

França também está mais próxima do Porto, com novas ligações da Ryanair a partir de Bergerac, e da Transavia a partir de Brest.