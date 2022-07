Porto vence Tondela e levanta Supertaça

O Futebol Clube do Porto ergueu este fim de semana a Supertaça Cândido Oliveira depois de vencer, por 3-0, o Tondela, com golos de Taremi (bis) e Evanilson.

Ainda antes do apito inicial de Manuel Mota, o clima dentro e fora do Estádio Municipal de Aveiro já era de festa. Os milhares de adeptos que marcaram presença neste encontro, apesar das temperaturas elevadas durante toda a tarde, pintaram as bancadas principalmente de azul e branco, mas os aficionados do clube beirão, em clara minoria, não se deixaram intimidar e “gladiaram” até ao fim com os cânticos portistas.

Sérgio Conceição fez alinhar no primeiro jogo oficial da temporada Marchesín, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Pepê, Uribe, Grujic, Loader, Evanilson e Taremi, ao passo que Tozé Marreco apostou em Niasse, Jota Gonçalves, Marcelo Alves, Manu Hernando, Tiago Almeida, Pedro Augusto, Undabarrena, Khacef, Telmo Arcanjo, Bebeto e Daniel dos Anjos.

O extremo direito Danny Loader foi o primeiro jogador com ousadia suficiente para quebrar a monotonia dos primeiros cinco minutos e cabeceou, com imenso perigo, à baliza do Tondela. Niasse estava atento, voou e agarrou o esférico.

Dois minutos depois, foi a vez de Marchesín sentir um pequeno calafrio. Telmo Arcanjo rematou rasteiro mas o argentino também disse “presente”.

Aos 10 minutos já era claro o plano jogo de ambas as equipas. Um Porto a procurar o controlo da bola e a saída organizada para o ataque, e um Tondela comprometido e solidário na arte da defesa, a tentar evitar sofrer golos, a queimar tempo e a insistir no passe longo.

Apesar de todas as tentativas do Futebol Clube do Porto, Niasse ia-se agigantando em Aveiro e negando várias oportunidades claras a Evanilson e também a Loader. Foi só à passagem do minuto 30, na sequência de um pontapé de canto, que Taremi inaugurou o marcador após assistência de Evanilson.

Três minutos depois, a dupla atacante portista inverteu os papéis. Estava feito o 2-0.

Até ao intervalo o marcador não voltaria a mexer, mas Mota, aos 36 minutos, foi testado e amarelou Khacef devido a uma falta muito dura sobre João Mário, que teve que ser assistido pela equipa médica do emblema nortenho. O VAR ainda sugeriu a cartolina vermelha, mas o juiz manteve a sua decisão.

Ao intervalo, ambos os técnicos decidiram mexer. Toni Martínez entrou para o lugar de Evanilson e Khacef deu o lugar a Rafael Barbosa.

Tal como no primeiro tempo, o primeiro lance de perigo só surgiu passados cinco minutos. Loader, novamente, tentou a sorte com uma bola picada, mas falhou o alvo. Na resposta, Bebeto atirou de longe mas Marchesín não teve grandes problemas em resolver o lance.

Aos 60′, Uribe foi repreendido por Manuel Mota com um amarelo ao travar em falta um contra-ataque.

Aos 65′, Grujic fez uma falta feia sobre Pedro Augusto e também foi admoestado.

A melhor parte do segundo tempo estava guardada para os 83 minutos, altura em que Taremi passou por entre dois adversários e rematou colocado para o fundo das redes do Tondela. 3-0 e bis do iraniano.

Mesmo a perder por larga margem, e com o tempo a esgotar-se, Telmo Arcanjo, ao ser substituído, saiu a passo, levando à loucura os adeptos portistas e também o seu próprio treinador, Tozé Marreco, que o forçou a correr após demonstrar descontentamento com a atitude do avançado.

Terminado o encontro, o Porto ergueu a Supertaça Cândido Oliveira perante os 28.205 que marcaram presença no Municipal de Aveiro.