Porto vence Olympiacos de Pedro Martins

O Porto visitou e venceu esta quarta-feira à noite os gregos do Olympiacos, por 2-0, num jogo a contar para a Liga dos Campeões.

Numa partida em que a turma de Conceição entrou apenas para cumprir calendário, uma vez que já se encontrava apurada para a próxima fase, Otávio inaugurou o marcador aos 10 minutos e Uribe selou o mesmo à passagem dos 77′.

Feitas as contas, o grupo C terminou com a liderança do City, seguido de Porto, Olympiacos (do treinador Pedro Martins) e Marselha.

Rúben Semedo, da equipa da casa, acabou expulso.