Porto vence e Sporting empata na Youth League

O FC Porto estreou-se na edição 2021/22 da UEFA Youth League com um triunfo em Espanha perante o Atlético Madrid, por 2-1, enquanto o Sporting empatou (1-1) na receção aos holandeses do Ajax.

No Centro de Estágios do Atlético, nos arredores da capital espanhola, o FC Porto arrancou no Grupo B com um valioso triunfo sobre um direto rival na luta pelo acesso aos oitavos de final, num encontro em que o ‘dragões’ já venciam ao intervalo, com um golo de Diogo Abreu, de grande penalidade, aos 35 minutos.

Na segunda parte, El Jebari El Hannouni refez a igualdade, aos 56 minutos, mas pouco depois, aos 62, Rodrigo Pinheiro voltou a colocar na frente o FC Porto, vencedor da competição em 2019.

A equipa de José Tavares fica agora à espera do resultado do Liverpool-AC Milan, as restantes duas equipas do agrupamento.

No Grupo C, na Academia de Alcochete, o Sporting ainda esteve a vencer o Ajax, com um golo de Mateus Fernandes, logo aos 10 minutos, mas permitiu o empate da formação dos Países Baixos através do dinamarquês Jeppe Kjaer, aos 49.

Os ‘leões’ falharam uma boa oportunidade de chegar novamente à vantagem, quando Paulo Agostinho desperdiçou uma grande penalidade, aos 72 minutos.

Besiktas e Borussia Dortmund defrontam-se ainda hoje na Turquia e fecham a primeira jornada do grupo do Sporting.

