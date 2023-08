Porto vence Braga com penálti de Taremi

© Futebol Clube do Porto

Uma grande penalidade convertida pelo futebolista iraniano Mehdi Taremi ditou a vitória do FC Porto perante o Sporting de Braga (1-0), no Olival, em duelo de preparação dos dois clubes da I Liga para 2023/24.

Num teste vespertino decorrido à porta fechada, os ‘dragões’ começaram com o guarda-redes Cláudio Ramos, os defesas Pepê, Pepe, Iván Marcano e Zaidu, os médios Otávio, Marko Grujić, Stephen Eustáquio e Galeno e os avançados Taremi e Danny Namaso.

O treinador Sérgio Conceição teve como suplentes utilizados Samuel Portugal, Rodrigo Pinheiro, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, Gonçalo Borges, Romário Baró, André Franco, Fran Navarro e Toni Martínez, além do recém-chegado Nico González, que começou a treinar no domingo, após ter sido anunciado como novo reforço do FC Porto.

De fora do nono ensaio dos vice-campeões nacionais, que não venciam há três jogos na pré-época, ficaram Diogo Costa e João Mário, ambos submetidos a treino condicionado, bem como Gabriel Veron e Evanilson, que continuam em plena recuperação de lesões.

O FC Porto vai começar oficialmente a nova temporada em 09 de agosto, ao defrontar o campeão nacional Benfica para a Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, cinco dias antes de visitar o terreno do recém-promovido Moreirense, na primeira jornada da I Liga.

Do lado do Sporting de Braga, o técnico Artur Jorge apresentou de início o guarda-redes Matheus, os defesas Víctor Gomez, Tormena, Niakaté e Cristián Borja, os médios Vítor Carvalho, André Horta, Álvaro Djaló e Ricardo Horta e os avançados Pizzi e Abel Ruiz.

Joe Mendes, Paulo Oliveira, Serdar Saatçi, Adrián Marín, Djibril Soumaré, André Castro, Rodrigo Gomes, Roger e Simon Banza entraram durante o sétimo ensaio dos minhotos, que perderam pela primeira vez no defeso, na sequência de cinco triunfos e um empate.

O Sporting de Braga estreia-se em 2023/24 em 08 de agosto, com uma receção ao vice-campeão sérvio Backa Topola, no Estádio Municipal de Braga, referente à primeira mão da terceira ronda preliminar de qualificação para a fase principal da Liga dos Campeões.

Os dois clubes reencontram-se uma semana depois, em Backa Topola, na sequência da estreia dos ‘arsenalistas’ na I Liga, com um duelo caseiro face ao Famalicão, no dia 11.