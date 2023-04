Porto vence Boavista e recoloca-se em segundo

O FC Porto recolou-se hoje no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, a quatro pontos do líder Benfica, ao receber e bater o Boavista por 1-0, em encontro da 30.ª jornada.

No Estádio do Dragão, os ‘dragões’ adiantaram pela terceira ronda consecutiva com um penálti, convertido aos 59 minutos pelo iraniano Taremi, e depois seguraram o quinto triunfo seguido na prova, mesmo sem o central Marcano, expulso aos 66.

Com quatro rondas por disputar, a formação de Sérgio Conceição passou a somar 73 pontos, menos quatro dos que os 77 do líder Benfica e mais dois do que o terceiro classificado, o Sporting de Braga, enquanto o Boavista caiu para 12.º, com 37.