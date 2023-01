Porto vence Académico e está na final da Taça da Liga

O Futebol Clube do Porto venceu esta quarta-feira o Académico de Viseu por 3-0, na meia-final da Taça da Liga, e vai defrontar o Sporting na final de uma competição que os ‘dragões’ nunca conquistaram.

Em Leiria, o atual campeão nacional adiantou-se no marcador frente ao quinto classificado da II Liga logo aos sete minutos, com um golo do internacional canadiano Stephen Eustáquio, e ampliou a vantagem na segunda parte, com tentos do inglês Danny Loader, aos 66, e de Bernardo Folha, aos 79.

Os ‘dragões’ marcam, assim, presença na final da Taça da Liga pela quinta vez e vão tentar conquistar o troféu pela primeira vez, enfrentando o Sporting, vencedor das duas últimas edições da competição e que bateu o Arouca por 2-1 na outra meia-final, em jogo agendado para sábado, pelas 19:45, também em Leiria.