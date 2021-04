Porto vai ter pós-graduação em efeitos visuais

O mundo do cinema e da TV está repleto de cenas complexas e surpreendentes que, antes de chegarem aos grandes e pequenos ecrãs, passam por um intrincado processo de manipulação de imagem, realizado por artistas 2D/3D e de “Compositing”.

São estes os profissionais responsáveis pela “magia” dos efeitos visuais, criada a partir da integração, em imagens reais, de elementos gerados em computador. Este é um trabalho indispensável para obter os planos e as sequências incríveis, que enganam e deslumbram a perceção dos espectadores.

Para acompanhar este universo, que se apresenta cada vez mais complexo devido à evolução tecnológica, a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, lançou uma formação inédita no contexto nacional – a pós-graduação em Produção de Efeitos Visuais. Além de garantir o domínio do software específico deste setor, este curso ensinará, também, a desenvolver um olhar artístico e uma atenção ao detalhe, competências vitais para qualquer profissional que trabalhe em projetos e empresas relevantes na área, a nível mundial.

No que diz respeito ao corpo docente, a pós-graduação em Produção de Efeitos Visuais combina a experiência de professores da Escola das Artes com profissionais internacionais. Durante esta formação prática e especializada, que terá a duração de dois semestres (pós-laboral), os alunos terão, ainda, a possibilidade de desenvolver e produzir os seus próprios projetos artísticos, aproveitando os excelentes recursos técnicos da Escola das Artes e do Centro de Criatividade Digital (laboratórios audiovisuais, equipamento de filmagem digital, estúdio chroma-key, Laboratório MoCap, estúdios de som e laboratórios de pós-produção vídeo e VFX). No contexto de investigação, os alunos deste novo curso dispõem, também, da ligação ao CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes.

Em termos de ligações externas, a pós-graduação conta com protocolos de colaboração com diversas entidades culturais, como o Museu de Serralves, a Câmara Municipal do Porto ou o Porto/Post/Doc, entre outros nomes ligados à indústria criativa. Neste contexto, está já em ação um amplo programa cultural, que integra residências artísticas, sessões de cinema, exposições regulares, seminários interdisciplinares e uma Escola de Verão. Mais informações aqui.

A Universidade Católica Portuguesa é constituída por quatro centros regionais: Braga, Lisboa, Porto e Viseu. No Porto, a Universidade tem um campus que integra oito unidades académicas e sete unidades de investigação onde uma comunidade vibrante de mais de 8.000 mil professores, alunos e colaboradores partilham conhecimento nas áreas das Artes, Bioética, Biotecnologia, Direito, Economia, Educação, Enfermagem, Gestão, Psicologia, Teologia entre outras. Neste momento, a Católica no Porto oferece 13 licenciaturas, 29 mestrados, 11 doutoramentos, 40 pós-graduações, formação avançada e executiva, Teen Academy e programa Universitário Mais Saber. www.porto.ucp.pt