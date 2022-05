Porto: trocar TAP pela Iberia?

Há muito que existe um ambiente de tensão entre a TAP e a região Norte. Aliás, em abril a companhia aérea cortou sete rotas – Amesterdão, Barcelona, Bruxelas, Londres, Madrid, Milão e Munique – e 705 mil lugares com partidas do Porto.

Esta dualidade de critérios marcou um encontro com agentes da região Norte, no qual o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, os incentivou a apostar na Iberia como parceiro estratégico e em Madrid enquanto aeroporto de ligação internacional. A informação foi avançada esta manhã pelo Jornal de Notícias.

A reunião foi promovida pelo Turismo do Porto e Norte, que já acusou diversas vezes a TAP de menosprezar a região, e contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Entre queixas e reivindicações, Luís Araújo respondeu que esquecessem a companhia aérea portuguesa e, em vez de insistirem nas críticas, aconselhou-os a olhar para a Iberia e para a diversidade de ligações. “O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, pediu ajuda para transformar Madrid no aeroporto de conectividade internacional para o Porto (…) a Iberia tem naquele aeroporto ligações que cobrem praticamente todos os continentes”, disse ao jornal uma fonte que esteve presente na reunião.

Para reforçar as vantagens desta possível parceria com a companhia espanhola, o presidente do Turismo de Portugal lembrou a participação do Porto no programa “stopover” da Iberia, que convida passageiros a visitar vários destinos dos dois países com desconto, seja através do aeroporto Francisco Sá Carneiro, como o de Lisboa ou Faro.