Porto tem ligação direta a Punta Cana

Começaram esta semana as ligações semanais diretas a Punta Cana, na República Dominicana, a partir do aeroporto Sá Carneiro, no Porto, com aviões da companhia aérea espanhola World2Fly.

Agora pode sair do Porto e estar em Punta Cana nas Caraíbas, com os seus areais brancos, mar azul, palmeiras e ambiente paradisíaco, em pouco mais de oito horas, em vez das habituais 13 horas.

A companhia oferece voos diretos a partir de 417 euros, com o avião Airbus 330-300, com capacidade para 388 passageiros, a partir do Porto, uma melhoria para os passageiros, em acréscimo às partidas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que regista sérias dificuldades nas suas operações, devido ao excesso de passageiros.

A World2Fly, é uma companhia espanhola que iniciou a atividade em junho do ano passado, que opera a baixo custo a partir da Península Ibérica para destinos como Punta Cana ou Santo Domingo, na República Dominicana; para Havana, em Cuba; para Orlando, nos Estados Unidos e para Cancún no México.