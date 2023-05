Porto tem dois novos bispos auxiliares

O Papa nomeou dois novos bispos auxiliares para o Porto, D. Joaquim Dionísio e D. Roberto Mariz, aceitando ainda a renúncia de D. Pio Alves, até agora auxiliar da mesma diocese, anunciou o Vaticano.

D. Joaquim Proença Dionísio, de 54 anos, estava ao serviço da Diocese de Lamego, onde era reitor do Santuário de Nossa Senhora da Lapa, pároco de São João Baptista em Quintela da Lapa, de Nossa Senhora das Neves em Granjal e de Nossa Senhora da Conceição em Lamosa.

O bispo auxiliar foi nomeado com o título simbólico de Parténia, diocese histórica na atual Argélia – título anteriormente atribuído a D. Jacques Gaillot, falecido a 12 de abril deste ano.

D. Roberto Mariz, de 49 anos, era até agora ecónomo-tesoureiro da Arquidiocese de Braga e pároco de São José de São Lázaro, sendo nomeado com o título de Vita, antiga diocese na atual Tunísia.

Um auxiliar tem como missão coadjuvar o bispo diocesano nas tarefas apostólicas, sem direito de sucessão; na sua nomeação, é-lhe atribuído o título de uma diocese que existiu no passado.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reagiu com “alegria” a estas nomeações, com uma nota, enviada às redações.

“Que o Senhor abençoe D. Roberto Mariz e D. Joaquim Dionísio no ministério episcopal que são chamados a exercer na Diocese do Porto, em comunhão com o seu bispo diocesano e na proximidade pastoral ao Povo de Deus. Que a sua atividade pastoral nesta diocese e no âmbito da Conferência Episcopal contribua para a renovação da Igreja em Portugal, particularmente neste processo sinodal que estamos a viver em toda Igreja”, escrevem os bispos.

D. Manuel Linda anuncia que os novos auxiliares serão ordenados bispos nas respetivas Dioceses: D. Joaquim Dionísio, em Lamego, a 16 de julho; e D. Roberto Mariz, em Braga, a 23 de julho.