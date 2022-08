Porto também começa com goleada

O FC Porto goleou hoje em casa o Marítimo, por 5-1, iniciando da melhor forma a defesa do título de campeão português, na estreia na edição 2022/23 da I Liga de futebol.

No Estádio do Dragão, no Porto, Taremi (12 e 42 minutos), Evanilson (40), Marcano (68) e Toni Martinez (76) marcaram os golos dos ‘azuis e brancos’, com Cláudio Winck (88) a reduzir para os insulares.

O FC Porto juntou-se a Benfica, Vizela e Estoril Praia como equipas que venceram na estreia nesta edição da I Liga.