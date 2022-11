Porto segue para os oitavos da Taça

O detentor do troféu FC Porto, com um triunfo em Mafra (3-0), seguiu hoje com facilidade para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, em que também já estão Arouca, Vilaverdense e Varzim, ‘carrasco’ do Sporting.

No terreno do 11.º classificado da II Liga, na quarta eliminatória, o espanhol Iván Marcano, aos sete minutos, o canadiano Stephen Eustáquio, aos 38, e o brasileiro Galeno, aos 73, apontaram os tentos dos ‘dragões’, que continuam à procura da 19.º Taça de Portugal do seu historial.

Sem grandes dificuldades e com algumas ‘poupanças’ à mistura, a equipa de Sérgio Conceição assegurou a continuidade na prova, num dia em que o avançado espanhol Rafa Mújica foi a grande figura, ao assinar um ‘hat-trick’ na goleada do Arouca em Barcelos perante o Gil Vicente (4-1), num jogo entre equipas do primeiro escalão.

O avançado espanhol, aos seis, 38 e 58 minutos, e o venezuelano Sema Velázquez, aos 90+3, apontaram os tentos dos forasteiros, enquanto o brasileiro Vítor Carvalho marcou, aos 17, o golo dos locais, que teve dois jogadores expulsos na parte final.

Nos oitavos de final, está também o Vilaverdense, que goleou em casa o Oliveira do Hospital por 7-0, num embate entre conjuntos da Liga 3, e o Varzim, nesta fase após eliminar o Sporting, que recebeu e bateu o São João de Ver, por 1-0, também em duelo de equipas do terceiro escalão.