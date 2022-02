Porto segue em frente na Liga Europa

O Porto empatou esta quinta-feira, em casa da Lazio, a duas bolas, e carimbou o passaporte para a próxima fase da Liga Europa.

O primeiro golo da partida pertenceu aos italianos e foi marcado pelo inevitável Ciro Immobile, aos 19 minutos, mas o Porto, aos 31′, por intermédio de Taremi, fez o empate.

Já na segunda parte, Uribe, à passagem do minuto 68, fez a reviravolta no marcador. Danilo Cataldi ainda tentou estragar a festa com o 2-2 nos descontos, mas já era demasiado tarde.

O Futebol Clube do Porto tinha vencido a primeira mão no Dragão, por 2-1, resultado que acabou por se revelar decisivo neste segundo embate.

#portugalpositivo