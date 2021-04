Porto reforça segundo lugar e reaproxima-se do líder

A visita do FC Porto à Madeira saldou-se hoje por uma vitória tangencial sobre o lanterna-vermelha Nacional, o suficiente para os ‘dragões’ reforçarem o segundo lugar na Liga portuguesa de futebol, no encerramento da 27.ª jornada.

Os portistas beneficiaram da derrota de sábado do Benfica, ante o Gil Vicente, por 2-1, bem como do empate sem golos do Sporting de Braga, para consolidar o segundo lugar na prova, que continua a ser liderada pelo Sporting, vencedor do Farense neste ronda, na sexta-feira, igualmente por 1-0.

O FC Porto chega aos 63 pontos, menos seis do que o Sporting, mas já com seis a mais do que o Benfica, terceiro classificado, e oito do que o Sporting de Braga, quarto colocado.

Os ‘dragões’ não se livraram de um valente susto, com uma grande penalidade desperdiçada aos seis minutos pela equipa nacionalista: Éder Bessa rematou, mas Marchesín correspondeu com uma defesa segura, a motivar a sua formação.

O golo dos visitantes apareceu aos 20 minutos e foi obra do iraniano Mehdi Taremi, a passe de Corona – o bastante para que Sérgio Conceição celebrasse a sexta vitória consecutiva e a 100.ª na prova ao comando do campeão nacional.

Sem criar muitas oportunidades de golo, o FC Porto foi eficaz e alcançou uma importante vitória, que o mantém ainda na luta pelo título, quando faltam sete jornada para o final.

De mal a pior vai o Nacional, que eleva para nove derrotas a sua ‘série negra’, ficando praticamente ‘condenado’ à despromoção.

No outro jogo do dia, o Portimonense continua em bom momento e chega à terceira vitória consecutiva, com triunfo por 1-0 sobre o Famalicão.

No Estádio Municipal de Famalicão, o único tento da partida foi apontado pelo ‘inevitável’ Beto, aos 45+4 minutos, a somar o seu 10.º golo no campeonato e o terceiro jogo seguido a marcar.

Com esta vitória, o Portimonense sobe ao nono lugar, com 32 pontos, enquanto o Famalicão, que vinha de quatro jogos sem perder (dois empates e duas derrotas), está em 15.º, o primeiro em ‘zona segura’, com 27.

O campeonato regressa já a meio da semana, com o Sporting a receber o Belenenses SAD na quarta-feira, um dia antes do Benfica jogar em Portimão e de o FC Porto receber o Vitória de Guimarães.