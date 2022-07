Porto recebe mais aviões da Swiss Air

A Swiss International Air Lines, pertencente à Lufthansa, vai aumentar a frequência de ligações ao Porto. A partir deste verão, vão haver mais ligações a Zurique e a Genebra.

Foi anunciado esta segunda-feira que a companhia aérea suíça vai aumentar as ligações ao Porto. Passa a sair um voo matinal do aeroporto Sá Carneiro às três da manhã em direção a Zurique, quatro vezes por semana, segundo o JN.

Para aterrar em Genebra, já existe uma ligação noturna quatro vezes por semana desde 17 de junho. Trata-se do maior aumento para a Swiss na Europa central, de acordo o diretor-geral de vendas do grupo em Portugal. Passam a haver mais ligações ao Porto do que a Paris ou a Málaga.

Para além da ligação de longa data da Swiss a Portugal, o diretor apresentou como razões o facto de o Porto estar “a crescer muito em termos de visitantes”, e de Portugal estar numa “situação política estável”. Há também “muitas empresas a voar de e para o Porto”.

O mercado português tem sido muito crescente para a companhia suíça. Thomas Ahlers, o diretor em questão, revela que “está a operar um número recorde de nove voos diários das cinco cidades portuguesas de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada para a Suíça no horário de verão, o que sublinha importante significado do mercado português para a Suíça”.

