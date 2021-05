Porto recebe encontro dedicado ao setor audiovisual

A principal escola de técnicos de som e iluminação em Portugal, a Soundbooking, realiza o primeiro encontro anual no próximo dia 22 de maio, às 14h00, no Hard Club, Porto.

Com centros de formação no Porto e em Lisboa, a Soundbooking é responsável pela formação de mais de 150 técnicos desde a sua fundação em 2018 e tem contribuído de forma muito positiva para combater a falta de staff técnico do setor audiovisual, e melhorar a qualidade e competências dos técnicos de som e iluminação em Portugal.

No dia 22 de maio vai reunir no Hard Club alunos das escolas de Lisboa e Porto, assim como os formadores, parceiros, e representantes das diversas marcas patrocinadoras dos cursos Soundbooking.

O encontro terá inicio pelas 14h00 e irá contar com um workshop de montagem e calibração de Sistemas de Som, uma apresentação dos produtos mais recentes da PioneerDJ, um workshop de Som ao Vivo com banda, e um concerto que irá marcar o encerramento das atividades deste dia, ao qual se seguirá um jantar convívio no restaurante do Hard Club.