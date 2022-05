Porto recebe a maior feira de indústria têxtil do mundo

No início de junho, a Exponor, na cidade do Porto, recebe a Intertex. É a maior feira internacional do setor têxtil.

A BGroup US, organizadora do evento, realiza a segunda edição do evento têxtil. Depois de uma edição remota, é agora a vez de se realizar uma edição presencial, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

O evento está também a ser organizado pela ANIVEC – Associação Nacional de Indústria de Vestuário e Confeção, e vai receber mais de 150 empresas. Tanto clientes europeus como de África, da Ásia e da América Latina vão marcar presença no Porto.

Esta será também uma oportunidade para várias empresas nacionais que irão mostrar o que melhor se faz no nosso país. A inauguração da feira está marcada para dia 2 de junho ao meio-dia.

