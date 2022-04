Porto Pianofest promovido em Nova Iorque

O lançamento oficial da 7a edição do Festival Internacional Porto Pianofest junto do público norte-americano decorreu em Nova Iorque e foi “um magnífico evento”, nas palavras da cônsul portuguesa naquela cidade, Luisa Pais Lowe.

A festa de lançamento incluiu apresentações musicais do diretor e da vice-diretora do Festival, Nuno Marques e Mariel Mayz, e do artista convidado Guillermo Laporta, e ainda uma receção com vinhos portugueses.

O Porto Pianofest 2022 terá lugar entre 1 e 9 de agosto, no Porto e em Famalicão, com um programa pleno de concertos por músicos internacionais de renome, jovens artistas, masterclasses e conferências.

O Porto Pianofest é uma produção conjunta com a Câmara Municipal do Porto.Em Nova Iorque, tem o apoio do Yamaha Artist Services Piano Salon, American Portuguese Society, AICEP Portugal Global USA, Embassy of Portugal, Washington D.C., Consulado Geral de Portugal em Nova Iorque, Coordenação do Ensino de Português nos EUA, Portugal-US Chamber of Commerce, PALCUS, New York Portuguese NYPALC, Fundação Luso-Americana FLAD, entre outras entidades oficiais.

#portugalpositivo