Porto passou no teste de Alvalade

O FC Porto venceu o Sporting, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num bom espetáculo que permitiu aos campeões nacionais reaproximarem-se do Benfica na luta pela liderança do campeonato.

Os golos do clássico chegaram apenas na segunda parte, com Uribe a abrir o marcador aos 60 minutos. Pepê ampliou a vantagem portista aos 90+4 e Chermiti marcou o golo do Sporting aos 90+7.

Com este importante triunfo em Alvalade, o FC Porto soma 48 pontos e recoloca-se a cinco do líder do Benfica. Já o Sporting, com 38 pontos, vê ficar mais longe o objetivo de chegar aos lugares que dão apuramento para a Liga dos Campeões e diz, quase em definitivo, adeus ao título.

Desde os primeiros instantes de jogo se percebeu que a antevisão ao encontro feita pelos dois treinadores não havia sido ‘bluff’. As duas equipas entraram em jogo sempre de olhos postos na baliza do adversário e mostraram que ninguém, de facto, estava interessado no empate.

A excelente primeira parte em Alvalade teve a primeira oportunidade para o Sporting, com Marcus Edwards a desperdiçar um golo feito num remate que rasou o poste da baliza de Diogo Costa.

A luta era intensa por cada palmo de terreno e aos 33 minutos Taremi aproximou o FC Porto do golo pela primeira vez. O iraniano, isolado por Galeno após mau alívio de Coates, picou por cima de Adán e fez a bola beijar o poste da baliza leonina, com Marcano a atirar por cima na recarga, apesar de a baliza já estar deserta.

O ritmo não baixava em Alvalade e já dentro dos cinco minutos finais do primeiro tempo, Chermiti teve nos pés a melhor ocasião dos ‘leões’. Pedro Gonçalves arrancou com a bola controlada na direita, Edwards recebeu no flanco contrário e encontrou o avançado na área. O remate saiu pronto, mas Marcano ofereceu o peito às balas e impediu a bola de entrar na baliza portista.

A fechar o primeiro tempo, antes de Artur Soares Dias enviar toda a gente para o balneário, as bancadas de Alvalade voltaram a ficar perto de festejar um golo. Na marcação de um livre, Edwards tirou as medidas à baliza com mestria, mas Diogo Costa, num voo espetacular, enviou a bola com a ponta dos dedos para canto e fez cair o pano do intervalo em Alvalade.

A segunda parte arrancou mais fechada, com as duas equipas a tentarem perceber quem arriscava primeiro e, quando houve oportunidade, o golo apareceu finalmente, com o FC Porto a adiantar-se no marcador. Aos 60 minutos, Gonçalo Inácio aliviou a bola para zona perigosa, Uribe recolheu, foi feliz num ressalto que o deixou isolado frente a Adán, e finalizou com classe, faturando pela segunda vez neste campeonato.

O golo trouxe uma mudança da dinâmica do jogo. Mais tranquilo e confortável com o resultado, o FC Porto tornou-se mais cirúrgico nas saídas para o ataque e não teve pudor em dar a iniciativa ao Sporting. Os ‘leões’ esgotaram todos os recursos para voltar a empatar o resultado, mas já não havia a lucidez da primeira parte e começaram a chover bolas na área portista, com Pepe e Marcano a darem conta do recado sem grandes percalços.

Numa das poucas vezes que o cruzamento saiu com critério, Marcus Edwards encontrou Chermiti nas costas da defesa portista, o jovem leonino apareceu ao segundo poste, mas Diogo Costa cresceu na baliza ‘azul e branca’ e segurou os três valiosos pontos para a equipa portista.

Sérgio Conceição percebeu que era tempo de guardar a vitória, fez entrar o central David Carmo e no mesmo minuto Chermiti meteu mesmo a bola na baliza. A festa começou nas bancadas de Alvalade, Sérgio Conceição levou as mãos à cabeça, mas acabaram a festejar os portistas presentes em Alvalade depois de o VAR anular o golo devido a um fora de jogo de 61 centímetros.

Mas a festa ‘azul e branca’ ainda não tinha acabado e já dentro do tempo de compensação, aos 90+4, Pepê arrumou com o jogo. Com o Sporting todo balanceado no ataque, Toni Martínez isolou o brasileiro, que perante Adán fez o 2-0 e soltou a festa portista.

Estava encontrado o vencedor do clássico, mas ainda houve tempo para o Sporting marcar o seu golo de honra e o ‘teimoso’ Chermiti pôr o seu nome na lista dos marcadores, fazendo o 2-1 final.