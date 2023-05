Porto: novas tecnologias “entupiram” acesso ao Queimódromo

A Federação Académica do Porto anunciou alterações das regras de entrada e formas de pagamento no ‘Queimódromo’, no Parque da Cidade, onde decorrem as Noites da Queima das Fitas 2023, depois de várias pessoas se terem queixado da organização.

As Noites da Queima das Fitas arrancaram hoje de madrugada, com os Ornatos Violeta como cabeças de cartaz do primeiro dia. Hoje, foram sendo partilhadas nas redes sociais, nomeadamente na página oficial da Federação Académica do Porto (FAP), no Facebook, queixas de quem esteve de madrugada no Parque da Cidade. As queixas são motivadas, sobretudo com o momento de entrada no recinto e o funcionamento do sistema de pagamento.

Uma pessoa, por exemplo, relata ter chegado ao recinto à hora de abertura das portas, pelas 00:00 de hoje, mas que não conseguiu entrar “por culpa de uma fila interminável para trocar o bilhete por uma pulseira e outra para entrar”, acabando por desistir pelas 02:30. Uma outra partilha que passou “mais de duas horas na fila para entrar”, queixando-se do tempo que se perde “para se trocar bilhetes por pulseiras quando na verdade as pulseiras nem sequer funcionam”.

Num comunicado, divulgado este domingo, a FAP refere que detetou e confirma “constrangimentos subjacentes ao decorrer do evento, relacionados com o acesso ao recinto e com a utilização do sistema ‘cashless’ [sem recurso a dinheiro ou cartão, e neste caso através de uma pulseira]”.

De acordo com a FAP, foram tomadas “prontamente” uma série de medidas, “de maneira a proporcionar a melhor experiência aos utilizadores da Queima das Fitas do Porto de 2023”.

Para melhorar as condições de entrada no recinto, a FAP procedeu a um “reforço da sinalética e uma clara identificação das portas de entrada”, à “alteração da localização da porta 2, passando este acesso a ser feito junto ao Palco Principal”, e à “criação de corredores dedicados a cada porta, permitindo um acesso fluido ao recinto e em completa articulação com as forças de segurança”.

“Além da entrada com pulseira, será permitida a entrada com bilhete físico ou digital, podendo ser levantada a pulseira nos postos de carregamento já no interior do recinto”, refere a FAP, sublinhando que, “desta forma, haverá dispensa de troca de bilhete por pulseira”.

Visto que a entrada no recinto pode passar a ser feita sem a pulseira, já lá dentro “os pagamentos decorrerão de modo híbrido: através de ‘cashless’ e dos normais meios de pagamento (numerário e outros)”.

A FAP apela “à compreensão para estas medidas por parte de todas as pessoas que adquiriram e vão adquirir ingressos para a Queima das Fitas do Porto de 2023, um evento em constante transformação, de modo a melhor proporcionar uma experiência que é única e memorável para os estudantes da Academia do Porto”.

O cartaz das Noites da Queima das Fitas 2023 inclui mais de 50 artistas de música, dança, comédia e arte, que se distribuem, pela primeira vez, por três palcos: Palco Academia (o palco principal), Palco Secundário, com noites temáticas, e Palco Cultura, com maior destaque para a ‘stand-up comedy’.

Em 2022, segundo a organização, a Queima das Fitas acolheu mais de 300 mil pessoas nas oito noites de festa, três das quais esgotaram.

A Queima das Fitas inclui também o tradicional cortejo académico, que se realiza na terça-feira e vai provocar condicionamentos de trânsito no centro da cidade, entre as 10:00 e as 22:00.

O cortejo arranca às 14:00, estando marcada para a Praça da República a concentração dos milhares de estudantes universitários, e termina em frente ao edifício da Câmara Municipal do Porto, no cimo da Avenida dos Aliados.