Porto não ganhou para o susto mas levou a melhor sobre o Casa Pia

Um golo de Danny Damaso, aos 90+3, permitiu ao FC Porto vencer o Casa Pia por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo-se na corrida ao título, a quatro pontos do Benfica.

O Casa Pia, que somou o sétimo jogo sem vencer para o campeonato, embora se mantenha num tranquilo 10.º lugar, adiantou-se em cima do intervalo, ao beneficiar de um autogolo de Evanilson, aos 45+5, mas os ‘dragões’, que somaram a sétima vitória consecutiva na prova, deram a volta no segundo tempo, com os golos de Taremi, aos 57, e de Danny Damaso, já nos descontos (90+3).

Com esta vitória, o campeão nacional mantém o segundo posto, com 79 pontos, a quatro do líder Benfica, quando faltam duas jornadas para o termo da prova, enquanto o Casa Pia é 10.º, com 40.