Porto não falhou na receção ao Casa Pia

O FC Porto juntou-se ao Sporting na liderança da I Liga de futebol, ao superiorizar-se na receção ao Casa Pia (3-1), na 13.ª jornada, melhorando a imagem manifestada recentemente na ‘queda’ prematura da Taça da Liga.

No Estádio do Dragão, no Porto, o brasileiro Evanilson (12 minutos), Zé Pedro (49), em estreia a marcar pela equipa principal, e Pepe (81) construíram o terceiro triunfo seguido dos anfitriões na prova, após a derrota ‘leonina’ na visita ao Vitória de Guimarães (3-2).

Além de ter igualado os 31 pontos do Sporting, que visita na próxima ronda, o FC Porto ultrapassou no segundo lugar o Benfica e reagiu ao desaire sofrido há três dias frente ao Estoril Praia (3-1), que ditou o afastamento do atual detentor do troféu da Taça da Liga.

O Casa Pia, que ainda reduziu numa grande penalidade do brasileiro Fernando Andrade, aos 89 minutos, continua no 12.º lugar, com 13 pontos, cinco acima da zona de descida.

No 500.º duelo à frente de clubes nacionais, Sérgio Conceição promoveu seis mudanças face ao duelo na Amoreira, ao devolver à titularidade Diogo Costa, Jorge Sánchez, Pepe, Alan Varela, Iván Jaime e Evanilson, tendo mantido Zé Pedro e João Mendes na defesa.

Um remate de Stephen Eustáquio para defesa apertada de Ricardo Batista, logo aos três minutos, pautou um início dinâmico dos ‘dragões’, que seria materializado aos 12, com o médio, lançado em rutura por Zé Pedro, a centrar na esquerda para o golo de Evanilson.

Esse lance denunciou as dificuldades impostas pela pressão ‘azul e branca’ à equipa de Pedro Moreira, que lançou André Geraldes e Beni Mukendi em relação ao triunfo sobre o Portimonense (1-0), da última jornada da I Liga, mas demorou a gerar perigo no ataque.

Ricardo Batista ainda se impôs perante Pepê, aos 28 minutos, antecedendo uma fase de menor intensidade do FC Porto, da qual o Casa Pia quase obtinha dividendos aos 45+1, quando Diogo Costa ‘voou’ para ‘sacudir’ um cruzamento de Yuki Soma fletido em Pepe.

Os ‘dragões’ recuperaram acutilância no regresso dos balneários e chegaram ao 2-0 aos 49 minutos, com Zé Pedro a corresponder de cabeça a um canto cobrado na direita por João Mendes, num lance rubricado entre dois futebolistas provenientes esta época da equipa B.

O embate voltava a esmorecer e Sérgio Conceição aproveitou o momento para ‘poupar’ alguns habituais titulares, numa altura em que faltam quatro dias para a decisiva receção aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, da sexta e última jornada da Liga dos Campeões.

Um ‘tiro’ de Clayton ao poste, aos 66 minutos, refletiu a parca réplica do Casa Pia, que perdeu vigor antes de Gonçalo Borges rematar para defesa de Ricardo Batista, aos 80.

Segundos depois, o guarda-redes forasteiro afastou de forma incompleta um pontapé de Taremi e Eustáquio cruzou na insistência para os festejos do capitão Pepe, que, aos 40 anos e nove meses, se tornou o terceiro mais velho de sempre a marcar na competição.

Se o defesa seria ovacionado aquando da sua substituição, o conjunto de Pedro Moreira ainda reduziu de penálti pelo ex-avançado portista Fernando Andrade, aos 89 minutos, após uma falta de Jorge Sánchez sobre Jajá, sancionada através do videoárbitro (VAR).