Porto não deu hipótese ao Gil

Dois golos nos últimos cinco minutos da primeira parte garantiram a vitória do FC Porto sobre o Gil Vicente, por 2-0, na quinta jornada que marcou o regresso dos ‘dragões’ aos êxitos na I Liga de futebol.

Após o desaire da ronda anterior, perante o Rio Ave (3-1), os ‘dragões’ superiorizaram-se aos minhotos desde o início do jogo, mas só começaram a criar sucessivos lances de perigo nos 15 minutos finais da primeira metade, tendo chegado ao golo por Taremi (41 minutos) e por Galeno (44).

Terceira classificada, a formação ‘azul e branca’ geriu a vantagem na segunda parte, entre duas ameaças de golo minhotas, e consumou o triunfo que lhe permite somar agora 12 pontos, a três do líder Benfica e a um do segundo, Sporting de Braga, enquanto o Gil Vicente averbou o quarto jogo seguido sem vencer e ocupa o 13.º posto, com cinco pontos.

Na sequência da derrota em Vila do Conde, o treinador Sérgio Conceição, promoveu a estreia absoluta de David Carmo pela primeira equipa do FC Porto, por troca por Marcano, e deu também a titularidade a Wendell, a Eustáquio, a Galeno e a Toni Martínez, além de recuar Pepê para o lado direito da defesa, por troca com João Mário.

Os portistas ditaram o ritmo de jogo desde o primeiro apito do árbitro João Pinheiro, mas, nos primeiros 20 minutos, sentiu dificuldades para ‘furar’ a retaguarda barcelense, tendo ainda de lidar com transições rápidas gilistas, uma delas na origem da mais clara oportunidade do golo a abrir.

Uma das novidades no ‘onze’ gilista, a par do lateral direito Hackman e do médio Aburjania, o extremo Bilel, isolado a passe de Fujimoto, viu o golo ser-lhe negado por Diogo Costa, ao minuto sete.

Os ‘galos’ de Barcelos continuaram a tentar o contragolpe assim que ganhavam a bola, mas o FC Porto corrigiu os erros na definição dos ataques com o avanço do cronómetro e, depois da primeira ameaça de Otávio, ao minuto 20, avolumou o número de oportunidades, entre dois golos anulados a Toni Martínez, aos minutos 18 e 35.

O cabeceamento de Uribe a rasar o poste ao minuto 39 antecipou o pontapé de Taremi a ‘sacudir’ uma ‘onda’ de duelos aéreos na área gilista, dois minutos depois: com o esférico à mercê, o avançado iraniano colocou a bola em arco junto ao poste esquerdo, fora do alcance de Andrew.

Sem resposta dos gilistas, os ‘dragões’ mantiveram o ascendente até ao intervalo e marcaram de novo, num ataque definido com critério, em que Taremi deu para Estáquio, antes de o médio servir Galeno para o ‘encosto’ decisivo.

Perante a desvantagem e o rendimento até então apresentado pelo Gil Vicente, o treinador Ivo Vieira operou quatro substituições ao intervalo, fazendo entrar Danilo, Tomás Araújo, Pedro Tiba e Kevin Medina, mas os riscos assumidos no início da construção de jogo levaram a perdas de bola que quase ditaram o terceiro golo portista ao minuto 47, quando Toni Martínez rematou para defesa de Andrew.

Os pupilos de Sérgio Conceição mantiveram a ‘corrente’ ofensiva da primeira parte, mas com menos qualidade na decisão à medida que a etapa complementar progredia, em contraponto com os homens de Barcelos, que ameaçaram o golo num remate de longe de Pedro Tiba, ao minuto 62, e num cabeceamento de Fran Navarro para defesa instintiva de Diogo Costa, aos 75.