Porto goleou Paços de Ferreira

O FC Porto respondeu aos dois deslizes recentes na I Liga de futebol com uma goleada caseira sobre o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, por esclarecedores 4-0, num desafio da 12.ª jornada resolvido com brilhantismo coletivo.

No Estádio do Dragão, no Porto, o brasileiro Evanilson (quatro e 39 minutos) e o iraniano Mehdi Taremi (31) marcaram para os campeões nacionais, que beneficiaram também de um autogolo do chileno Juan Delgado (55), atenuando a ‘ressaca’ da derrota sofrida em casa no clássico com o Benfica (0-1) e do empate nos Açores face ao Santa Clara (1-1).

Com o oitavo triunfo na I Liga, o FC Porto ascendeu provisoriamente à segunda posição, com 26 pontos, um acima do Sporting de Braga, terceiro, que vai receber o Casa Pia no domingo, e cinco abaixo do líder invicto Benfica, que visita no mesmo dia o Estoril Praia.

O Paços de Ferreira continua a prolongar o pior arranque de sempre na elite e averbou a quinta derrota seguida em todas as provas, seguindo ‘afundado’ no 18.º e último posto, ainda sem êxitos e com apenas dois pontos, a sete da zona de manutenção automática.

Quatro dias depois da vitória na receção ao Atlético de Madrid (2-1), vital na confirmação do primeiro lugar do Grupo B da Liga dos Campeões e do estatuto de cabeça de série no sorteio dos oitavos de final, Sérgio Conceição promoveu três alterações no ‘onze’ inicial.

Rodrigo Conceição, Wendell e Matheus Uribe substituíram Galeno, Zaidu e Marko Grujić, respetivamente, enquanto Iván Marcano voltou a ser titular ao lado de Fábio Cardoso no eixo defensivo, com Pepê a regressar à zona intermediária para apoiar a dupla atacante.

No terceiro duelo desde que sucedeu a César Peixoto, José Mota improvisou um sistema de três defesas centrais, recuperando Nuno Lima e Nicolás Gaitán face à derrota com o Marítimo (0-1), na última jornada, mas a resistência do Paços de Ferreira foi passageira.

Ao quarto minuto, logo no primeiro sinal de perigo nas proximidades da baliza de Jordi, Stephen Eustáquio levantou o esférico para a área, onde Evanilson ‘picou’ por cima do guarda-redes visitante para interromper um ciclo de três partidas sem marcar na I Liga.

A vantagem madrugadora sustentou o ascendente territorial imposto ao longo do quarto de hora inicial pelo FC Porto, que viu Wendell errar o alvo, aos 12 minutos, e Eustáquio rematar para defesa de Jordi, aos 14, por entre uma oportunidade crassa dos ‘castores’.

Aos 16 minutos, N’Dri Koffi cruzou rasteiro na esquerda para Juan Delgado, que falhou a emenda completamente desmarcado ao segundo poste, quando Diogo Costa já estava fora do alcance, num aviso ripostado pelos anfitriões com novo golo perto da meia hora.

Numa fase em que Pedro Ganchas tinha acabado de substituir na defesa pacense Tiago Ilori, devido a lesão, Marcano descobriu à distância Pepê, que serviu com um toque de primeira Mehdi Taremi, lesto na forma como rodopiou entre adversários para selar o 2-0.

O avançado iraniano chegou ao 60.º golo no campeonato, 42 dos quais ao serviço do FC Porto, e inverteu os papéis aos 39 minutos, ao usufruir do espaço nas costas dos médios do Paços de Ferreira para isolar Pepê, que assistiu o ‘bis’ de Evanilson à saída de Jordi.

Taremi ainda desperdiçaria nova ocasião dois minutos depois, no ocaso de uma primeira etapa intranquila do conjunto de José Mota, que prescindiu da linha de cinco defesas ao intervalo para lançar Bastien Toma no meio-campo e Adrián Butzke na frente do ataque.

Os pacenses procuraram desinibir-se na invasão ao último terço, mas consentiram novo revés aos 55 minutos, com Evanilson a cruzar na direita para uma ‘dividida’ entre Mehdi Taremi e Juan Delgado, cuja tentativa de interceção terminaria dentro da própria baliza.

Indiferente ao resultado, a equipa de Sérgio Conceição permaneceu incisiva e Evanilson ameaçou o ‘hat-trick’ (60 minutos), antes de Taremi ter um golo anulado (61) e um ‘tiro’ travado por Jordi (66), que viu Otávio atirar ao lado (63) e Galeno esbarrar no poste (86).

Um ‘tiro’ de longe do recém-entrado Nigel Thomas encaixado por Diogo Costa, já aos 89 minutos, condensou a produção durante a etapa complementar do lanterna-vermelha do campeonato, reflexo do pior ataque no primeiro terço da prova, com apenas sete golos.