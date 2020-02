Porto goleia Vitória de Setúbal

O FC Porto regressou sábado às goleadas e manteve-se a sete pontos do líder Benfica, após vencer no campo do Vitória de Setúbal, por 4-0, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio do Bonfim, a equipa de Sérgio Conceição deu definitivamente um ‘pontapé na crise’ e alcançou um triunfo bem confortável, antes de receber o Benfica na próxima ronda, num ‘clássico’ que poderá ser decisivo para o desfecho do campeonato.

Perante um frágil Vitória de Setúbal, que vinha de duas vitórias consecutivas, o mexicano Corona (39 minutos), os brasileiros Alex Telles (44) e Soares (48) e o colombiano Luis Díaz (90+1) protagonizaram os golos portistas, que permitem manter o FC Porto a sete pontos do Benfica, já que na sexta-feira, no arranque da jornada, os ‘encarnados’ bateram na Luz o Belenenses SAD, por 3-2.

Os ‘dragões’ igualaram a vitória mais expressiva na atual edição da I Liga, que tinha sido igualmente por 4-0 sobre o Vitória de Setúbal, mas no Estádio do Dragão, na segunda jornada.

Na próxima ronda, a 8 de fevereiro, o FC Porto recebe o Benfica, num encontro em que está obrigado a vencer para relançar a sua candidatura ao título nacional.

No outro encontro que decorreu hoje, o Tondela regressou às vitórias, ao vencer na visita ao Portimonense com um golo solitário do defesa brasileiro Philipe Sampaio, aos 11 minutos.

O Tondela subiu provisoriamente ao nono lugar, com 23 pontos, enquanto o Portimonense continua em queda, tendo somado a terceira derrota consecutiva e o sétimo jogo sem vencer. Os algarvios estão no penúltimo posto, com 14 pontos, a dois da ‘salvação’.