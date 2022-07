Porto entra no estágio algarvio com uma vitória

O campeão nacional FC Porto derrotou este sábado o Bristol Rovers, do terceiro escalão do futebol inglês, por 3-0, no primeiro jogo do estágio de pré-época no Algarve, realizado no Browns Sport Resort, em Vilamoura, concelho de Loulé.

Francisco Conceição, Bernardo Folha e o brasileiro Galeno concretizaram os golos dos ‘dragões’, que incluíram no ‘onze’ inicial o guarda-redes Agustín Marchesín, os defesas Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Iván Marcano e Wendell, os médios Matheus Uribe, Bruno Costa, Francisco Conceição e Pepê e os avançados Danny Loader e Evanilson.

O defesa central David Carmo, que foi contratado na terça-feira ao Sporting de Braga, estreou-se pelo FC Porto no decorrer deste encontro disputado à porta fechada, tal como os suplentes utilizados Cláudio Ramos, João Marcelo, Zaidu, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Galeno, Gonçalo Borges, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Fernando Andrade.

Diogo Costa, Francisco Meixedo, Pepe, João Mário, Marko Grujic, Stephen Eustáquio e Otávio realizaram trabalho específico, enquanto Wilson Manafá continua a ser o único nome presente no boletim clínico e efetuou tratamento, ginásio e treino condicionado.

O FC Porto, que já tinha vencido na quarta-feira a equipa B no ensaio inaugural, também por 3-0, no Olival, vai estagiar no Algarve até 14 de julho, tendo em vista a estreia oficial em 2022/23, com a Supertaça Cândido de Oliveira ante o Tondela, finalista vencido da Taça de Portugal e recém-despromovido à II Liga, em 30 de julho, às 20:45, em Aveiro.