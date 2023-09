Porto entra com pé direito na Champions

© Futebol Clube do Porto

O Futebol Clube do Porto venceu esta terça-feira os ucranianos do Shakhtar Donetsk, por 3-1, em jogo da primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol.

Em Hamburgo, na Alemanha, casa emprestada dos ucranianos, Galeno marcou os dois primeiros golos, aos 08 e 15 minutos, e assistiu Taremi (29) para o terceiro, com Kelsy (13) ainda a empatar para o Shakhtar Donetsk.

Após a primeira jornada, os ‘dragões’ somam três pontos e estão igualados com o FC Barcelona, que lidera o Grupo H, depois de golear em casa o Antuérpia, por 5-0, com um ‘bis’ do português João Félix.