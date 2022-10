Porto em Leverkusen “para vencer”

O futebolista Stephen Eustáquio disse que o FC Porto só pensa em “vencer” na quarta-feira o Bayer Leverkusen na Alemanha, apesar de esperar um adversário com “motivação extra” por ter um novo treinador.

“Espero um rival mais ofensivo, à procura do resultado. Jogando em casa, sente uma segurança diferente. Eles são fortes fisicamente, ágeis e rápidos, com muita experiência na ‘champions’. Com muito trabalho conseguimos impor-nos (2-0 no Dragão). Amanhã vai ser mais difícil, já o era na teoria e vai ser na prática. Estamos preparados, viemos para ganhar e somar mais três pontos”, assumiu.

Cumpridas três jornadas no grupo B, o Club Brugge lidera com o pleno de nove pontos, enquanto FC Porto, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid estão igualados com três.

“É um jogo importante para nós e estamos preparados. Sabemos que com um treinador novo há motivação extra, mas estamos prontos. Estamos cá para defender as nossas cores e para ganhar”, acrescentou, comentando a chegada do espanhol Xabi Alonso, que substituiu o suíço Gerardo Seoane.

Eustáquio admitiu ainda que é um jogador “diferente” do que era no Paços de Ferreira antes de rumar ao Dragão, sobretudo ao procurar agora aparecer mais vezes em zonas adiantadas.

“Estou a tentar crescer, a pisar outros terrenos, para me tornar um jogador com mais à-vontade em zonas mais adiantadas. Tudo o que faço é para ajudar o FC Porto”, resumiu.

Antes de chegar ao campeão nacional, o internacional canadiano jogou em Portugal nos Nazarenos, Torreense, Leixões, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira, num percurso em crescendo que o leva agora a disputar a Liga dos Campeões.

“O não participar na formação de um ‘grande’ deu-me outras coisas. Faço tudo para evoluir no meu jogo. E nada tenho como garantido. Já lá estive (nos escalões secundários) e posso voltar. Quero continuar a crescer, com trabalho todos os dias”, sublinhou.

Já o seu treinador, Sérgio Conceição, destacou precisamente a atitude do seu pupilo que, revelou, um dia, após o FC Porto golear o Desportivo de Chaves por 5-0, se lhe dirigiu a dizer que um dia iria ser treinado por si.

“Só me conhecia das cadernetas de cromos… É isso que trazemos para aqui, essa capacidade de trabalho para ganhar amanhã”, elogiou.

O romeno István Kovács vai arbitrar o desafio de quarta-feira em Leverkusen, no qual qual terá como assistentes os compatriotas Ovidiu Artene e Mihai Marica, enquanto o italiano Paolo Valeri será o videoárbitro.

O FC Porto ocupa a segunda posição do grupo D, com três pontos, os mesmos do terceiro (Leverkusen) e do quarto (Atlético de Madrid), numa série liderada pelos belgas do Club Brugge, com nove.