Porto e Sporting entram a vencer na Liga europeia de hóquei

O FC Porto e o Sporting entraram a vencer na sexta-feira e assumiram a liderança dos respetivos grupos da Liga europeia de hóquei em patins, com triunfos sobre os espanhóis do Noia (7-4) e do Reus (5-3), respetivamente.

No primeiro dia de competição no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada, os ‘dragões’ foram os primeiros a mostrar serviço e até entraram em falso, depois de serem surpreendidos pela formação de Ferran Lopez, oitavo classificado da Liga espanhola, que vencia por 3-0 aos 13 minutos, numa exibição personalizada pela garra e com o guarda-redes Jesus Fernandez em destaque.

No entanto, os comandados de Guillem Cabestany, atuais campeões nacionais e na liderança do Campeonato Nacional, reduziram para 3-2 à saída para o intervalo e, apesar do ‘hat-trick’ de Pol Manrubia ter devolvido a vantagem de dois golos aos catalães no início do segundo tempo, os portistas colocaram o pé no acelerador e levaram os três pontos graças aos ‘bis’ de Gonçalo Alves, Carlo di Benedetto e Xavi Barroso e o tento solitário de Ezequiel Mena.

Mais tarde, os ‘leões’ entraram em campo para defender o título conquistado na época 2018/19 frente ao quarto classificado da Liga espanhola, com Toni Pérez e João Souto a adiantarem a equipa no marcador nos primeiros 16 minutos, Àlex Rodriguez reduziu de grande penalidade e Ferran Font devolveu a vantagem de dois golos antes do descanso.

Numa partida com várias bolas paradas, Àlex Rodriguez voltou a reduzir através de livre direto, e até podia ter assinado o ‘hat-trick’ logo a seguir, mas Ângelo Girão segurou a vantagem com o patim, galvanizando os sportinguistas na busca da tranquilidade que chegou com os tentos de Telmo Pinto e Gonzalo Romero, aos 39 e 40 minutos, enquanto Pablo Nájera fez o resultado final com um grande golo, aos 49.

Ainda na noite de sexta-feira, Liceo da Corunha e FC Barcelona empataram 2-2, naquele que foi o jogo de ‘cartaz’ do dia, com os galegos a adiantarem-se no marcador aos seis minutos, com golo do ‘capitão’ David Torres, mas os ‘blaugrana’ viraram o resultado ainda na primeira parte, com um momento de magia de Ignacio Alabart (11), seguido por Pau Bargalló (21), tendo o golo da igualdade surgido no segundo tempo, por César Carballeira, aos 43 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Com estes resultados, o FC Porto assume a liderança provisória do Grupo A, que conta ainda com o Óquei de Barcelos, enquanto o Sporting adianta-se no Grupo B, onde está a Oliveirense, e o empate entre os emblemas espanhóis complica as contas de um renhido Grupo C, que contempla, ainda, o Benfica, que entra em pista hoje, frente ao Liceo da Corunha.

Hoje, a competição reinicia com o Noia – Óquei de Barcelos, seguido pelo Reus – Oliveirense, e o dia termina com o Liceo da Corunha – Benfica.

O formato desta edição da Liga europeia dita a passagem dos primeiros classificados dos três grupos e o melhor segundo classificado para a final-four, a disputar nos dias 15 e 16 de maio no mesmo local.

