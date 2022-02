Porto e Sporting cumprem antes de se defrontarem

O líder FC Porto e o campeão e perseguidor Sporting venceram Arouca e Famalicão, ambos por 2-0, na I Liga, antes de se defrontarem no clássico da 22.ª jornada, na sexta-feira, à mesma distância de seis pontos.

Nesta 21.ª ronda, ‘dragões’ e ‘leões’ gozaram da inspiração e ‘bombas’ de Vítor Ferreira e Matheus Reis, a cinco dias do confronto direto marcado para o Estádio do Dragão, no Porto.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Sporting adiantou-se no marcador pelo espanhol Sarabia, na conversão de um penálti, logo aos seis minutos.

O Famalicão (16.º) ainda teve oportunidade de empatar da marca de grande penalidade, mas o guarda-redes espanhol Antonio Ádan defendeu o remate de Banza, nos descontos da primeira parte.

O brasileiro Matheus Reis, aos 63 e ‘do meio da rua’, descansou os adeptos da casa, já depois de Porro ter sido admoestado com o cartão amarelo que o retira do embate com os ‘dragões’.

Em Arouca, o FC Porto também beneficiou de um potente ‘tiro’ de Vítor Ferreira, aos 54 minutos, e foi o congolês Mbemba a estabelecer o 2-0 final, três minutos volvidos, num encontro em que o guarda-redes Diogo Costa sofreu uma lesão aparatosa, tendo sido transportado para o hospital e substituído por Marchesín.

O Gil Vicente, quinto classificado a escassos quatro pontos do Sporting de Braga, ficou-se por um empate 2-2 diante do Santa Clara (10.º), num jogo com arbitragem polémica e em que os açorianos estiveram a vencer por duas vezes e acabaram com nove elementos.

Boavista (14.º) e Vizela (11.º) também empataram a dois golos, num encontro em que o ‘axadrezado’ Hamache falhou a conversão de uma grande penalidade, mesmo no fim do encontro.