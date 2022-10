Porto e Lisboa principais destinos a partir de Genebra

Na divulgação que fez do número de passageiros do aeroporto de Genebra em setembro de 2022, o jornal especializado helvético Travelinside indica que os destinos de Porto e Lisboa foram os que mais passageiros transportaram à partida do segundo maior aeroporto suíço.

Eis o top 3 do mês de setembro, que apenas inclui os passageiros em voos diretos:

Porto 60’824 passageiros Lisboa 60’704 passageiros Londres-Heathrow 57’851 passageiros

A SkyExpert, empresa de consultoria especializada em transporte aéreo, aeroportos e turismo, avaliou estes dados em maior profundidade e contextualizou-os. “Duas décadas atrás teriamos Paris no topo da lista”, afirma Pedro Castro, diretor da SkyExpert.

O TGV entre Paris e Genebra foi inaugurado em 1981 fazendo este percurso em 4h15 duas vezes por dia. Hoje, demora apenas 3h e conta com 8 ligações diárias. Relativamente a Londres, se considerarmos os quatro aeroportos Londrinos servidos, “a capital inglesa seria o primeiro destino”, nota o diretor.

“O facto de o Porto estar no topo da lista, ainda que por poucos passageiros, é expressivo, mas é ainda mais se descontarmos os cerca de 6 mil passageiros em transferência na Portela para outros destinos; no Porto isso é marginal”. O INE tem destacado o mercado suíço como um dos que mais cresce em relação à pré-pandemia.

Genebra-Porto

Companhia Número de voos ida e volta operados % Número de passageiros EasyJet 286 76% SWISS 86 16% TAP 34 8%

Genebra-Lisboa