Porto e Chelsea encontram-se em Sevilha

O Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, foi escolhido para receber as duas mãos da próxima eliminatória da Liga dos Campeões entre Porto e Chelsea.

De acordo com a Eleven Sports, detentora dos direitos de transmissão da competição em Portugal, o recinto do “Palanganas” servirá como casa para ambos os clubes com uma semana de diferença.

A primeira mão, que o Porto esperava disputar no Dragão, está marcada para as 20h00 de Lisboa do dia 7 de abril. A segunda, por sua vez, será jogada no dia 13, à mesma hora.

Recorde-se que esta foi a alternativa encontrada para contornar as restrições de viagens entre Portugal e o Reino Unido devido à pandemia de covid-19.