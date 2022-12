Porto e Casa Pia regressam em força à Liga

FC Porto e Casa Pia regressaram em força na 14ª jornada da I Liga de futebol, com uma goleada ao Arouca (5-1) e uma vitória em Portimão (2-1), respetivamente, com os arouquenses a ultrapassarem, provisoriamente, o Sporting.

Um mês e meio após a paragem do campeonato devido à realização do Mundial2022, e no dia em que o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa celebrou 85 anos, o FC Porto fez uma exibição convincente que lhe permitiu resolver o jogo muito cedo, com destaque individual para Medhi Taremi, autor de um ‘hat-trick’ que o coloca no topo dos melhores marcadores, a par do benfiquista Gonçalo Ramos, com nove golos.

Tão cedo que ainda os ponteiros dos segundos do relógio não tinham dado uma volta completa e já o FC Porto festejava o primeiro golo, na sequência de um lance que se iniciou com um passe de Taremi para Veron, que tirou João Basso do caminho e a rematou colocado para a defesa apertada de Arruabarrena, com Otávio, oportuno, a fazer a recarga vitoriosa.

A forma como os ‘dragões’ abordaram o jogo tornou evidente que o segundo golo era uma questão de tempo, e o momento chegou ao minuto 18 num lance de ‘laboratório’ e numa jogada coletiva primorosa, iniciada em Galeno, continuada por Veron e finalizada por Taremi, cujo gesto técnico a deixar passar a bola entre as pernas para o brasileiro, foi determinante para o sucesso da jogada.

A supremacia do FC Porto foi tão esmagadora que o Arouca não conseguiu chegar à área portista, exceção feita a um lance aos 15 minutos, quando o argentino Alan Ruiz surgiu na área na cara de Diogo Costa, mas não conseguiu fazer o ‘chapéu’ ao guarda-redes portista.

Essa supremacia seria materializada com mais três golos, dois deles de Taremi, aos 34 e 50 minutos, com o iraniano, a receber um passe longo de Otávio para as costas da defesa arouquense e a ‘disparar’ sem hipótese de defesa para Arruabarrena e, no terceiro, a tirar proveito de dois ressaltos consecutivos e a empurrar para o fundo da baliza.

Este jogo teve a curiosidade de colocar frente a frente duas das três equipas que continuam presentes em todas as competições nacionais, sendo que a outra equipa que também estará presente na ‘final four’ da Taça da Liga, assim como nos oitavos de final da Taça de Portugal, é o Académico de Viseu, da II Liga.

O FC Porto chegou a esta partida após uma sequência de 10 jogos sem conhecer o sabor da derrota – o último desaire portista aconteceu frente ao rival Benfica em meados de outubro – e o Arouca vinha de um série de três vitórias consecutivas na Taça da Liga, e só tinha perdido por uma vez última vez nas últimas 14 partidas.

De realçar que Sérgio Conceição consumou o 215.º triunfo ao 298.º jogo em todas as provas à frente do FC Porto, que orienta desde 2017/18, igualando o recorde fixado por José Maria Pedroto em 322 encontros, no dia do 85.º aniversário do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.

No outro jogo de quarta-feira da 14.ª jornada, o Casa Pia reforçou a sua condição de ‘equipa-sensação’ do campeonato ao fim de 14 jornadas, ao vencer em casa do Portimonense por 2-1, graças a um golo, aos 90+4 minutos, do avançado haitiano Antoine, que tinha entrado em campo aos 86 minutos e que se estreou a marcar na prova.

Este triunfo em Portimão, o oitavo na I Liga, que coloca a equipa orientada por Filipe Martins, de forma provisória, no quarto lugar, relegando o Sporting para o quinto posto, confirma o excelente campeonato que tem feito até ao momento, muito acima das expectativas para uma equipa que subiu esta época à I Liga.