Porto é capital da percussão

A cidade do Porto recebe este domingo um grande evento de percussão. O Porto Drum Show vai decorrer no edifício da Âlfandega do Porto e os visitantes irão poder assistir à atuação de diversos bateristas, num dia repleto de muito ritmo e música.

De Portugal estará Mauro Ramos, um dos mais conceituados e requisitados bateristas nacionais, que conta com participações em vários projetos entre os quais: Amor Electro, XPTO e 69Graus. Destaque também para a presença de Ivo Costa e Cami, que já trabalharam com nomes como Sara Tavares, Carminho, Cuca Roseta, Bateu Matou; Rui Veloso, Maro, Kolme e Dulce Pontes, respetivamente.

No evento vai ser também possível assistir a Dave Weckl (Chick Corea, Dave Weckl Band, Mike Stern, Michel Camilo), Derrick Mackenzie (baterista da banda britância Jamiroquai), Gergő Borlai (que já tocou com Frank Gambale, Al Di Meola e Bob Mintzer) e Mike Terrana (que atuou com Yngwie Malmsteen, Tony MacAlpine, Axel Rudi Pell e Rage).

Referir que os presentes terão ainda a oportunidade de encontrar novidades em primeira mão, numa das maiores exposições de equipamento das marcas mais importantes do mundo da música.

A entrada para o Porto Drum Show tem o valor de 20 euros. As portas do evento abrem às 10 horas e encerram às 20.