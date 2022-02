Porto e Braga são cidades para o futuro, de acordo o Financial Times

O Porto ficou no terceiro lugar na categoria de melhor estratégia de atração de investimento direto estrangeiro, num ranking elaborado pela “fDi Magazine”, publicação do “Financial Times” especializada em investimento internacional. Braga também foi galardoada.

O município portuense conquistou o terceiro lugar no ranking de melhor estratégia de atração de investimento direto estrangeiro, na categoria de cidades europeias de média dimensão, elaborado pela revista “fDi Magazine”, que revelou os resultados da edição 2022/23 dos prémios “fDi European Cities and Regions of the Future”. A cidade Invicta subiu ao pódio depois de, na edição de 2020/21, ter ficado na 5.ª posição na lista.

À frente do Porto na tabela, que pode consultar aqui, só as cidades de Vilnius (na Lituânia) e Belfast (no Reino Unido). Atrás, cidades europeias como Edimburgo, Newcastle e Nottingham, no Reino Unido, e Bilbau, em Espanha, também tiveram destaque.

Leia mais em Jornal de Notícias.

