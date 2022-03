Porto e Braga já sabem os árbitros para a Liga Europa

Uma equipa de árbitros romena e uma sueca estarão a regular as partidas do Porto e do Braga na Liga Europa.

O jogo do Porto contra o Lyon será arbitrado pela equipa de Ovidiu Haţegan, fiscal romeno que já arbitrou uma partida do clube azul e branco esta época, num empate a zeros com o Atlético de Madrid.

Por sua vez, o Mónaco-Braga será arbitrado pela equipa sueca de Andreas Ekberg, num embate em que os bracarenses entram com vantagem sobre a equipa da liga francesa.

Também a arbitragem portuguesa entra em campo durante esta semana. Na partida entre o Marselha e o Basileia, para a Liga Conferência, Artur Soares Dias irá fiscalizar o jogo.