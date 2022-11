Porto e Benfica conhecem adversários da Liga dos Campeões

Porto e Benfica, com raro estatuto de cabeças de série, conhecem esta segunda-feira os adversários nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num sorteio em que podem, mesmo assim, apanhar algum “tubarão”.

As duas equipas, colocadas no pote 1, como vencedoras dos respetivos grupos da primeira fase, vão cruzar com o pote 2, sabendo que ‘águias’ não podem ser sorteadas com Paris Saint-Germain, de Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches, e ‘dragões’ com Club Brugge, respetivos adversários na fase de grupos.

De resto, Benfica e Porto podem encontrar Liverpool, de Diogo Jota e Fábio Carvalho, provavelmente o adversário mais temido no pote 2, os italianos do Inter Milão e do AC Milan, de Rafael Leão, ou os alemães do Eintracht Frakfurt, de Aurélio Buta, Leipzig, de André Silva, ou Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro.

O Benfica pode também defrontar o Club Brugge e o Porto o Paris Saint-Germain, colocando-se apenas a exceção da impossibilidade das ‘águias’ com os franceses, por já os terem defrontado, e dos belgas com os ‘dragões’, dentro do mesmo contexto.

Entre os cabeça de série, e, por isso, para já, fora do caminho de Porto e Benfica, estão ainda o campeão Real Madrid, os italianos do Nápoles, de Mário Rui, os ingleses do Tottenham, Chelsea e Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, e os alemães do Bayern Munique.