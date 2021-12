Porto e Benfica aquecem motores para clássico da Taça

A receção do Porto ao Benfica centra as atenções dos oitavos de final da Taça de Portugal, com o Sporting de Braga, detentor do troféu, a tentar evitar nova eliminação, depois da Taça da Liga.

‘Dragões’ e ‘águias’ defrontam-se na quinta-feira, no último encontro da ronda, no mesmo dia em que os bracarenses visitam o Vizela, já depois de o Sporting ter jogado no terreno do Casa Pia, da II Liga.

O Estádio do Dragão, onde as duas equipas se voltam a defrontar sete dias depois para a I Liga, vai assistir ao 37.º encontro entre os dois rivais na Taça de Portugal, com o Benfica a ter vantagem, com oito vitórias em 10 finais e 12 apuramentos em outras 17 eliminatórias.

Em casa, o FC Porto leva vantagem, com sete vitórias contra quatro (uma delas numa final), mais três empates.

Jorge Jesus e Sérgio Conceição devem estar ausentes dos bancos, por estarem a cumprir castigos, que foram contestados pelos dois clubes, enquanto, do lado do FC Porto, o capitão Pepe também poderá estar ausente, devido a problemas físicos.

Uma semana depois da pesada e dolorosa eliminação na fase de grupos da Taça da Liga, com uma goleada sofrida em casa do Boavista (5-1), o Sporting de Braga visita o Vizela, equipas que se encontraram duas vezes na Taça de Portugal, sempre com vitória dos ‘arsenalistas’.

Esta temporada, os dois clubes já se encontraram na I Liga, com vitória caseira dos bracarenses, por 4-1, sendo que os vizelenses apenas chegaram aos quartos de final em duas ocasiões, na década de 1980.

Na quarta-feira, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, regressa à casa onde se estreou como treinador, em 2018/19, ao visitar o estádio Pina Manique, terreno do Casa Pia, uma das surpresas da II Liga.

As duas equipas já não se encontram em jogos oficiais desde a década de 1930, no campeonato de Lisboa e na I divisão de 1948/49.

Os oitavos de final iniciam-se na terça-feira, com dois confrontos entre equipas da I Liga, com o Tondela a receber o Estoril Praia e o Famalicão a jogar em casa com o Portimonense.

Na quinta-feira, jogam duas das três resistentes da II Liga, com Mafra e Rio Ave a jogarem em casa, frente aos primodivisionários Moreirense e Belenenses SAD, respetivamente.

Certa é a presença de uma equipa do Campeonato de Portugal, quarto escalão, nos quartos de final, uma vez que o Leça, ‘carrasco’ dos primodivisionários Arouca e Gil Vicente, e o Paredes se defrontam na quarta-feira.