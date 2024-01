Porto é a cidade que os portugueses preferem visitar

“Afinal, quais os seus maiores planos de viagem para o ano de 2024?”. No seu mais recente levantamento, essa foi uma das principais perguntas feitas pela Preply a centenas de portugueses de todo o país, que revelaram à plataforma de idiomas: visitar o distrito de Porto, meta de 4 em cada 10 entrevistados — e que divide o pódio dos destinos mais desejados com Aveiro, Lisboa e Faro.

A escolha, nesse sentido, não é algo que vem apenas pela popularidade da região. Isso porque, na opinião dos respondentes, estamos falando do distrito não apenas com os melhores anfitriões de Portugal, mas aquele onde os turistas encontram as melhores atrações, gastronomia e infraestrutura nacional, títulos dados pelos portugueses ao longo do estudo.

Para desvendar o planejamento da população para o ano que se inicia, na última semana, a especialista no ensino de línguas solicitou que pessoas de todas as partes do país compartilhassem que locais pretendem visitar ao longo dos próximos meses, dentro e fora de Portugal. Além de elegerem os melhores destinos em quatro categorias distintas, quem participou da pesquisa ainda pôde contar um pouco de seus desafios de viagem mais comuns, sobretudo no que se refere à comunicação durante passeios turísticos internacionais.

Principais conclusões

Cerca de 7 em cada 10 portugueses pretendem viajar em 2024 para se divertir e conhecer novas culturas;

Dentro do país, os destinos dos sonhos para o novo ano são Porto (37%), Aveiro (29%) e Lisboa (27,2%);

Já internacionalmente, os países “queridinhos” para uma viagem são a Itália (44%), Grécia (31,6%) e Estados Unidos (31,4%);

Além de Porto, os distritos de Faro, Braga e Lisboa também foram reconhecidos como algumas das melhores atrações, acolhimento, gastronomia e acessibilidade de Portugal.

Se comparados os diversos distritos portugueses, quando o assunto é conhecer ou visitar outros lugares, poucos parecem ser aqueles que têm um apelo tão grande quanto Porto.

À frente de destinos como Lisboa e Braga, a região, já eleita o “Melhor Destino de Cidade do Mundo” pela World Travel Awards há dois anos, dessa vez se revelou um desejo compartilhado por 37% dos entrevistados pela plataforma, pessoas que, pelo visto, mal podem esperar para passear pelo centro histórico e visitar alguns de seus monumentos, como o Palácio de Cristal e o Palácio da Bolsa.

Não é somente a cidade costeira, de toda forma, aquela que certamente atrairá a atenção da população nos próximos doze meses. Afinal, como demonstram as respostas à Preply, o top 5 destinos mais buscados ainda englobam regiões como Aveiro (29%), além dos 27,2% respondentes interessados em passar um tempo em Lisboa, Faro e Braga.