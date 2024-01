Porto destruiu sonhos do Sporting de Braga

O FC Porto distanciou o Sporting de Braga da corrida à liderança da I Liga de futebol, ao completar a primeira volta com uma indiscutível vitória perante os ‘arsenalistas’ (2-0), na 17.ª jornada, cimentando distâncias no terceiro posto.

No Estádio do Dragão, no Porto, os golos de Fábio Cardoso (12 minutos) e do brasileiro Evanilson (49), de grande penalidade, ‘apimentaram’ um desempenho maduro dos vice-campeões nacionais, que ainda não tinham batido candidatos ao título esta temporada.

Já os minhotos voltaram a exibir fragilidades em jogos desta dimensão competitiva, após terem consentido um empate tardio na receção ao rival Vitória de Guimarães, da última ronda, e ‘caído’ nos oitavos de final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, em contraste com os ‘dragões’.

O FC Porto fecha a primeira volta da I Liga com 38 pontos, cinco abaixo do líder isolado Sporting e a quatro do campeão nacional Benfica, segundo colocado, deixando longe do pódio o Sporting de Braga, quarto, com 33, que ainda pode ser alcançado pelo Vitória de Guimarães, desde que os vimaranenses derrotem em casa o Arouca, na segunda-feira.

Em relação aos encontros efetuados a meio da semana para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição repetiu os titulares do êxito na casa do Estoril Praia (4-0), com Artur Jorge a recuperar Matheus, José Fonte e Álvaro Djaló face ao desaire na visita ao Benfica (2-3).

Os ‘dragões’ assumiram desde cedo o controlo das operações no meio-campo minhoto e inauguraram o marcador aos 12 minutos, quando Francisco Conceição executou um livre na direita e Fábio Cardoso estreou-se a marcar esta época com um cabeceamento letal.

Essa contrariedade castigava uma entrada tímida do Sporting de Braga, que demorou a encontrar antídoto para condicionar as dinâmicas recentemente implementadas pelo FC Porto em ‘4-3-3’, com Pepê inserido no espaço central em apoio ao avançado Evanilson.

O extremo devolveu ritmo ao ataque ‘azul e branco’ aos 36 minutos, ao rematar em zona frontal contra Paulo Oliveira, volvida a única ameaça ‘arsenalista’ na primeira parte, com Ricardo Horta a desviar um centro rasteiro de Borja para defesa de Diogo Costa, aos 32.

As esperanças do conjunto de Artur Jorge reduziram-se ainda mais logo no regresso dos balneários, com Evanilson a dobrar a vantagem de penálti, aos 49 minutos, após ter sido derrubado na área por Matheus, numa jogada nascida de um erro não forçado de Borja.

O 50.º golo do avançado pelo FC Porto tranquilizou os pupilos de Sérgio Conceição, que foram gerindo o seu fulgor anímico em função das circunstâncias, sem darem espaço de manobra ao ataque mais eficaz da primeira volta, com os mesmos 40 tentos do Sporting.

Diogo Costa apenas foi importunado num ‘tiro’ de longe do suplente André Horta, aos 64 minutos, segundos antes de um remate em arco de Galeno aterrar na malha superior da baliza do Sporting de Braga, numa meia hora final incapaz de deixar o resultado incerto.

Um golpe aéreo do recém-entrado Roger para intervenção fácil do guarda-redes portista, após livre de André Horta, já aos 87 minutos, frisou a escassa criatividade dos minhotos, que não ficavam em ‘branco’ desde o desaire caseiro frente ao Benfica, na 14.ª jornada.