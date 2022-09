Porto derrotado com golo ao cair do pano

O Porto perdeu esta quarta-feira por 2-1 na visita ao Atlético de Madrid, em jogo da primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, com os três golos da partida a surgirem já no período de descontos.

Em Madrid, o FC Porto jogou reduzido a 10 desde os 81 minutos, devido a expulsão de Taremi e viu o Atlético adiantar-se no marcador com um golo de Mario Hermoso, aos 90+1.

O FC Porto ainda empatou aos 90+6, através de um penálti convertido por Uribe, mas o francês Griezmann, aos 90+11, garantiu o triunfo da equipa espanhola.

Com este resultado, o Atlético de Madrid e os belgas do Club Brugge, que venceram o Bayer Leverkusen por 1-0, estão na liderança do grupo, com três pontos, enquanto o FC Porto e a equipa alemã ainda não pontuaram.