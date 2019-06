Porto deixou escapar Taça da Europa de bilhar às três tabelas

O FC Porto falhou no domingo a conquista da Taça da Europa de Clubes de bilhar às três tabelas, ao perder na final com os franceses do Billard Club Baulois, no Dragão Caixa, no Porto.

Na terceira final disputada pelos ‘dragões’ nos últimos quatro anos, com um título conquistado em 2017, os franceses do Billard Club Baulois foram superiores e sagraram-se campeões europeus.

O triunfo de Frédéric Caudron frente a Dick Jaspers (40-34) comprometeu as aspirações portistas.

Jean Paul De Bruijn fechou o seu jogo com a mesma vantagem, perante Rui Manuel Costa, e, face aos resultados nas outras mesas (Daniel Sánchez-Jeremy Bury, 31-35 e João Ferreira-Mikael Devogelaere, 23-38), a partida terminou com festejos da equipa francesa.

“Estivemos a um passo da glória, mas este jogo foi um pouco adverso. Quando se perde a fazer o máximo, não há nada a dizer, porque eles estiveram de facto muito bem”, disse no final Rui Manuel Costa, aos canais de comunicação do clube.

Para Rui Manuel Costa, que agradeceu a presença em massa dos adeptos portistas, “o bilhar está de parabéns, pois assemelhou-se às outras modalidades coletivas do clube, com uma moldura enorme e uma assistência fantástica”.

Esta segunda-feira arranca a Taça do Mundo, igualmente no Dragão Caixa.