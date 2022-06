Porto de Sines no pódio da Europa

O relatório do Índice de Desempenho de Portos de Contentores de 2021 destacou, entre 370 portos, o Porto de Sines como o terceiro mais eficiente da Europa e o 30.º do mundo.

O relatório é promovido pelo Banco Mundial e pela consultora S&P Global, com o objetivo de servir de ponto de referência para os diferentes agentes económicos globais.

Entre os portos portugueses, aparece ainda o Porto de Leixões no 205.º lugar e o de Lisboa no 215.º, na avaliação a nível mundial, baseada na atividade das docas no final de 2021.

Na Europa, o porto espanhol de Algeciras (Cádis) mantém o primeiro lugar no pódio. No entanto, ao nível mundial, o relatório de 2021 reporta alterações nas posições de liderança, que são ocupadas pelos portos do Médio Oriente, com o Porto Rei Abdullah da Arábia Saudita.

A administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), em comunicado, sublinha que “este indicador tem em conta o tempo dos navios em porto, desde a entrada até ao fim das operações, revelando a performance de vários acionistas, desde os serviços de controlo de tráfego e pilotagem, reboque e amarração, o despacho pelas várias autoridades, abastecimentos e as operações de carga e descarga dos contentores garantidas pelo concessionário”.

