Porto cumpre em Faro e coloca pressão sobre os rivais

O FC Porto venceu em casa do Farense (3-1), na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e aproximou-se do líder Sporting e segundo classificado Benfica, que só jogam esta segunda-feira.

Evanilson, com golos aos 35 e aos 76 minutos, foi a figura do encontro, em que Alan Varela também marcou para os ‘dragões’, aos 41, e Bruno Duarte fez, da marca da grande penalidade, o único tento dos algarvios, aos 59.

A primeira parte do encontro no Estádio São Luís foi especialmente atribulada, com o videoárbitro em destaque na partida, a anular uma grande penalidade inicialmente assinalada a favor dos ‘azuis e brancos’.

Pouco depois, passada a meia hora de jogo, o árbitro assinalou penálti para os farenses, mas Mattheus Oliveira desperdiçou, aos 34, e logo de seguida Evanilson fez o primeiro, com o médio argentino a confirmar a vantagem portista aos 41.

No segundo tempo, novo penálti, por desatenção de Varela, permitiu a Bruno Duarte reduzir, mas Evanilson tirou quaisquer dúvidas quanto ao resultado final, deixando a equipa orientada por Sérgio Conceição com 44 pontos, somando o quinto jogo seguido sem perder no campeonato.

O resultado permite pressionar o Benfica, segundo com 45, e o Sporting, primeiro com 46, que só jogam na segunda-feira. Do outro lado, os algarvios voltam às derrotas mas seguem mais do que tranquilos, no sétimo lugar, com 24 pontos.

Ainda hoje, o Arouca goleou por 5-0 o ‘aflito’ Vizela, no 17.º e penúltimo lugar e agora há duas rondas a sofrer ‘chapa cinco’, e a perder há três.

Os espanhóis Mujica, aos 11 e 86 minutos, e Cristo González, aos 17, na conversão de uma grande penalidade, e aos 90+2, marcaram para os arouquenses, que beneficiaram ainda de um autogolo de Matheus Pereira, aos 50.

O Arouca somou a segunda vitória seguida no campeonato e subiu ao nono posto, com 22 pontos, enquanto o Vizela chegou às nove partidas seguidas na prova sem vencer, para continuar em 17.º e penúltimo, com 13 pontos.

À mesma hora, também o Gil Vicente subia a 10.º, aproveitando também a derrota de hoje do Boavista, na vitória em outro dérbi minhoto, aproveitando um golo de Dominguez aos 85 para bater o Vitória de Guimarães em Barcelos, chegando aos mesmos 22 pontos.

Do outro lado, o Vitória pode ver fugir o rival Sporting de Braga no quarto lugar, uma vez que as duas equipas somam 36 pontos mas os ‘bracarenses’, que no sábado venceram a Taça da Liga, só jogam na quarta-feira.

O Boavista continua a ‘penar’ na tabela classificativa, perdendo hoje em casa por 4-1 na receção ao Portimonense, que ultrapassou os ‘axadrezados’ e é 11.º, com 21 pontos.

A equipa do Bessa venceu apenas uma das últimas 14 jornadas e caiu para 12.º, com 20 pontos.

A história de nova goleada sofrida em casa, depois do 4-0 que o Arouca lhes aplicou em dezembro, conta-se com os tentos de Hélio Varela (18), Jasper (25), Carlinhos (35) e Luan Campos (90+5), com Makouta a fazer o único golo dos portuenses (68).

Em Moreira de Cónegos, um golo de Maracás, aos 82 minutos, chegou para o Moreirense bater o Famalicão, no 17.º de 30 dérbis do Minho que a I Liga oferece esta temporada.

Os moreirenses chegaram aos 32 pontos, no sexto lugar, com o Famalicão em oitavo, na ‘comando’ do grupo de equipas que soma 22.

Na segunda-feira, o Benfica visita o Estrela da Amadora enquanto o líder Sporting recebe o Casa Pia em Alvalade, com a jornada a fechar na quarta-feira com o Rio Ave-Estoril Praia e o Sporting de Braga-Chaves.