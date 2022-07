Porto convida Mónaco para jogo de apresentação aos sócios

O Futebol Clube do Porto vai apresentar o plantel para a temporada 2022/23 num encontro diante do Mónaco, em 23 de julho, no Estádio do Dragão.

No encontro marcado para as 20h00, o campeão e vencedor da Taça de Portugal vai mostrar a sua nova ‘versão’ ante a equipa que venceu na final da Liga dos Campeões de 2004, por 3-0, na altura orientada por José Mourinho, na cidade alemã de Gelsenkirchen.

Os ‘azuis e brancos’ anunciaram que os detentores de lugar anual não pagam entrada, enquanto os restantes adeptos terão disponíveis bilhetes com valores entre os 10 e os 45 euros.

Antes desse desafio, o treinador Sérgio Conceição ainda vai testar a equipa frente ao Portimonense, quinta-feira, em Portimão, e Vitória de Guimarães, sábado no Olival.

O primeiro desafio oficial dos ‘dragões’ surge uma semana depois do embate com os monegascos, com a disputa pela Supertaça, diante do Tondela, em 30 de julho, em Aveiro.