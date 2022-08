Porto conseguiu triunfo sobre Vizela no último minuto

O campeão nacional FC Porto só no último minuto da visita ao Vizela conseguiu o triunfo, por 1-0, na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, juntando-se no ‘cume’ da tabela a Benfica, Boavista e Vitória Guimarães.

Um golo do defesa central espanhol Marcano, no minuto 90, deu a vitória que coloca os ‘dragões’ com os mesmos seis pontos que ‘águias’, ‘axadrezados’ e vimaranenses, no topo da classificação.

Em Guimarães, o avançado André Silva apontou o único golo da partida, aos 16 minutos, com o Estoril Praia a jogar desde os 60 minutos com menos um jogador, devido a expulsão do defesa Gonçalo Esteves.

Sábado, no ‘emprestado’ Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o Casa Pia resistiu até ao tento do avançado do Benfica Gonçalo Ramos, que fez a diferença, aos 58 minutos.

No Estádio José Alvalade, Pedro Gonçalves bisou, aos 36 e 75 minutos, e Matheus Nunes também contribuiu com um ‘golaço’ de fora da grande área, aos 67, dando o primeiro triunfo no campeonato aos ‘leões’, após empate 3-3 na visita ao Sporting de Braga.

A ronda só termina segunda-feira com as partidas Marítimo–Desportivo de Chaves, 15:30, Arouca–Gil Vicente, 18:00, e Paços de Ferreira–Portimonense, 20:30.