Porto conquista importante vitória na Champions

O Porto conquistou esta terça-feira o primeiro triunfo na edição 2022/23 da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Bayer Leverkusen, em jogo da terceira jornada do grupo B da competição.

Zaidu, aos 69 minutos, e Galeno, aos 87, marcaram os golos dos ‘dragões’, sendo que, na primeira parte, o guarda-redes Diogo Costa defendeu uma grande penalidade de Patrik Schick, vencendo novamente o duelo com o avançado, que há poucos dias também tinha falhado um castigo máximo no República Checa-Portugal, para a Liga das Nações, então atirando por cima da barra.

Com esta vitória, o FC Porto subiu ao segundo lugar do grupo B, com três pontos, em igualdade com os germânicos, terceiros, e com o Atlético de Madrid, último, que perdeu por 2-0 na visita ao Club Brugge, líder isolado da ‘poule’, com nove.