Porto com mais uma ligação aérea para a Europa

Até dia 29 de outubro, passa a ser possível voar entre o Porto e Praga pela easyJet. Desde quarta-feira que circulam os voos com tarifas a partir de 41 euros.

“Estamos muito felizes por anunciar o início da operação desta nova rota, desta vez do Porto para Praga. Como temos vindo a referir, estamos atentos às oportunidades e procuramos cada vez mais satisfazer as necessidades dos nossos clientes, seja para destinos citadinos ou de praia”, refere o Diretor Geral da easyJet Portugal, José Lopes, ao Jornal Económico.

Serão realizados dois voos por semana entre as duas cidades, à quarta-feira e ao sábado. Marca-se o início da época quente em Portugal com a ligação do norte do país à República Checa.

José Lopes não deixou de referir também o sucesso de outra recente ligação que o Porto recebeu. A conexão à ilha de Porto Santo também “se revelou um sucesso”, refere o próprio.

A easyJet opera no Aeroporto Sá Carneiro desde 2007, e a companhia aérea inaugurou a base na região em março de 2015. Até ao momento, já transportou mais de 14 milhões de passageiros, contando agora com 23 ligações para aeroportos europeus em oito países, reforçando a sua posição como a segunda companhia aérea na região.