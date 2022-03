Porto cimenta vitória sobre o Tondela com trunfos do banco

O FC Porto venceu hoje o Tondela, por 4-0, em partida da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em que os ‘dragões’ cimentaram a vitória com três ‘trunfos’ vindos do banco.

Depois de Taremi, aos 45 minutos, de grande penalidade, ter colocado os ‘dragões’ em vantagem, Galeno (73), Fábio Vieira (76), e Francisco Conceição (79), todos eles apostas de Sérgio Conceição para o segundo tempo, sentenciaram o resultado, numa altura em que os beirões jogavam em inferioridade, por expulsão de Manuel Hernando, aos 66.

Com este resultado, o FC Porto, que somou o 54.º jogo sem perder na Liga, reforça a sua liderança, somando agora 70 pontos, mais nove que o principal perseguidor Sporting, que só joga segunda-feira frente ao Moreirense, enquanto o enquanto o Tondela, que não vence há seis jogos na Liga, continua em 16.º, com 21 .

Os ‘azuis e brancos’, que se apresentaram com apenas duas alterações no ‘onze’, em relação ao último jogo, frente ao Lyon, para Liga Europa, com Pepe e Zaidu a darem lugar, respetivamente, a Fábio Cardoso e Wendell, forçaram uma entrada forte no desafio e começaram cedo a ameaçar a baliza contrária.

Logo aos sete minutos, Wendell, após cruzamento de Pepê, teve boa chance para inaugurar o marcador, mas viu o guarda-redes tondelenses, Pedro Trigueira, a negar a intenção.

O Tondela não se intimidou com a entrada de rompante do adversário, e com um meio campo muito equilibrado, conseguia travar alguns ímpetos dos ‘dragões’, para, depois, tentar desenhar contra-ataques, aproveitando a mobilidade dos seus atacantes.

Ainda assim, na primeira meia-hora, foram os dragões que continuaram com mais volume de oportunidades para chegar à vantagem, voltando a rondar o golo num par de cabeceamentos de Pepê e de Mbemba, embora sem a melhor pontaria.

Os beirões, que também tinha intimidado num remate de Pedro Agusto, responderam num contra-ataque desenhado por Dadashov, mas mal finalizado por Tiago Almeida, e num tiro de Neto Borges, na sequência de um livre, mantendo o jogo em aberto.

O desequilibrar dos acontecimentos chegou já perto do intervalo, num lance em que Sagnan derrubou Taremi, numa disputa de bola, que após análise do vídeoárbitro (VAR), acabou sancionado com uma grande penalidade, que o próprio avançado iraniano converteu no 1-0, já aos 45 minutos.

O tempo de descanso não terá servido para inverter o desânimo do Tondela pelo golo sofrido em cima do intervalo, e apesar de Dadashov ainda ter esboçado uma reação, com um remate por cima, a superioridade do FC Porto começou a evidenciar-se, sobretudo a partir dos 67 minutos, quando Manu Hernando viu o segundo amarelo e deixou a equipa em inferioridade para o que restava do jogo.

Aproveitando essa debilidade, os ‘dragões’ foram letais, e com três jogadores vindos do banco lançados por Sérgio Conceição, deram a ‘estocada final’ no adversário em menos de seis minutos.

Galeno, que minutos antes tinha tido uma perdida, assinou aos 73 o segundo golo da equipa, após assistência de Otávio, num tento que desfez as ambições de recuperação do Tondela.

Isto porque aos 76, os beirões abrirem uma tremenda brecha na defesa, para que um contra-ataque desenhado por Galeno e Taremi, fosse finalizado por Fábio Vieira no 3-0.

A festa das bancadas do Dragão ficaria selada com um quarto golo, desta feita de Francisco Conceição, que já antes tinha ameaçado com um tiro ao poste, mas aos 79 acabou por ser eficaz, e com um remate de primeira fechou o resultado, dando ânimo à equipa para esta quinta-feira enfrentar os franceses Lyon, na segunda mão dos oitavos da Liga Europa, onde tem de inverter um desvantagem de 1-0.